Anamaria Prodan Reghecampf s-a infectat cu COVID-19. Primele declarații ale impresarei

Anamaria Prodan (47 de ani) a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Impresarul a intrat în izolare și spune că nu prezintă simptome majore.

Citește și: Olanda se opune ca România să intre în Schengen, dar cere o 'minizonă Schengen', pentru că tot mai mulți migranți o preferă

Focarul de coronavirus de la Hermannstadt, clubul de fotbal unde fiica sa conduce în acte, a afectat-o pe Anamaria Prodan. Aceasta a participat la o ședință a conducerii clubului și la scurt timp după a început să prezinte simptome specifice virusului. S-a testat, iar rezultatul a fost pozitiv.

Anamaria Prodan a dezvăluit pentru playtech.ro cum i-a surâs totuși norocul după aflarea veștii: „Am avut noroc că mi am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului in pat”.

Cinci jucători ai lui Hermannstadt și trei membri ai staffului sunt infectați cu COVID-19 în prezent.