Anamaria Prodan, schimbata total dupa ce a slabit 15 kilograme. “Nu am mai mancat solid, absolut nimic“

Anamaria Prodanarata din ce in ce mai bine si parca intinereste pe zi ce trece.

Prezentatoarea de la Pro tv a slabit 15 kilograme intr-un timp record si a dezvaluit tuturor cum a reusit sa faca asta.

„Eu daca imi doresc ceva nu-mi sta nimic in cale! Este o dieta prin care toti sportivii mari ai lumii slabesc. Nu am mai mancat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru ca organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curatat tenul, am slabit frumos. Am baut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, in ultima perioada nici nu mai puteam sa-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Si apa, foarte multa apa. Aveam non-stop sucul in mana. Daca ma opream undeva, il puneam la frigider”, a povestit recent Anamaria Prodan.

Zilele trecute, intr-o filmare pe care a postat-o pe contul sau de Facebook, Anamaria Prodan a vorbit despre incidentul pe care l-a avut cu politistul respectiv in centrul Bucurestiului.

„Haideti sa va arat acum repede ceva. Nu prea am mult timp la dispozitie. Sa va arat un golan, ca exact asta este, de politist, care m-a injurat si care sta aici la o bariera la minister si vorbeste… va spun imediat cum. Si vi-l si prezint. Ia uite-l! Imi spuneti si mie cum va numiti dumneavoastra? Cum va numiti?… Dansul este politistul care pazeste bariera si il vedeti in direct acum. Si vorbeste in halul in care vorbeste. „Hai taranco de la Ilfov”. Nu?

In conditiile in care il rog frumos daca poate sa ma lase sa cobor din masina pentru ca era chestia asta pusa aici. Iar domnul, foarte plin de meseria pe care o are, face ceea ce face. ce parere aveti? Oare merita sa-l duca doamna Firea la Driumuri si poduri daca dansul asa vorbeste?… Domnule, uite iti promit ca o sa merg direct la doamna Firea si sa te cheme putin sa vedem daca asa ai invatat sa vorbesti. deci, dragilor, cam despre asta este vorba, despre un domn, daca poate fi numit domn, care injura pe toata lumea si vorbeste urat cu toata lumea doar pentru faptul ca pazeste o bariera…”, a spus impresara.

