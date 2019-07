Anamaria Prodan si Reghe au divortat in secret?! Noi detalii ies la iveala

Anamaria Prodan si Reghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In weekend, victoria Simonei Halep la Wimbledon a fost umbrita de un pumn. Celebrul pumn dat de impresara fotbalistilor lui Dan Alexa. Anamaria Prodan si Reghe au divortat in secret?! Conform click.ro, cei doi nu mai formeaza un cuplu de cateva luni. Sursa citata sustine ca cei doi au divortat in secret si ca fiecare ar avea o relatie. Anamaria Prodan ar fi cuplata, tot in secret, cu Dan Alexa, in timp ce Laurentiu Reghecampf ar avea si el o iubita. Anamaria Prodan ar fi o femeie libera ‘de contract’ de cateva luni bune. Motiv pentru care toata lumea speculeaza ca pumnul a fost dat intr-o criza de gelozie. Cu toate astea, impresara a negat orice relatie amoroasa cu Dan Alexa ...