Anca Alexandrescu: Dragnea va intra in greva foamei daca este pedepsit pentru interviul dat

Fosta consilieră a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, a anunțat la Realitatea PLUS că fostul lider PSD va intra în greva foamei dacă Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat, nu-i acorda din nou dreptul din muncă. Fostului lider al PSD i s-a suspendat dreptul la muncă în penitenciar pe perioada în care se fac verificări pentru interviul difuzat de […]