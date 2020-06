Anca Alexandrescu: Eugen Teodorovici s-a aliat cu personaje absolut ciudate din PSD

Anca Alexandrescu a declarat sâmbătă la Realitatea PLUS că Eugen Teodorovici este un bun profesionist, impulsiv și a indicat că este surprinsă de alierea social-democratului cu „personaje absolut ciudate” din PSD.

„L-am cunoscut cand a venit consilier de stat la Victor Ponta, apoi ca ministru de finanțe in doua guverne. E un tip extrem de valoros din punct de vedere profesional, am lucrat bine cu el, e bun comunicator, e un tip de echipa. Ma surprinde acum ca s-a aliat cu niste personaje din PSD absolut ciudate, Ionel Arsene, gruparea lui Vasile Dincu din partid, Radu Moldovan. Da, din acest motiv cred ca Marcel Ciolacu are prima sansa sa ajunga presedinte definitiv la PSD. Nu te poti asocia cu aceste nume sa te astepti sa castigi PSD. Inclusiv asocierea cu Viorica Dancila care vrea sa se razbune (...) E un tip impulsiv, are de lucrat la acest capitol. Spune in fata tot ce crede, inclusiv cu Liviu Dragnea spunea. Au fost certuri uriase, intr-o sedinta de guvern Dăncilă a vrut să-l dea afară din sală pe Teodorovici”, a declarat Anca Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

