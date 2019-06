Anca Boagiu REFUZA sa demisioneze de la sefia PNL Sector 2.: 'Nu sunt solidara'

Anca Boagiu, fost ministru al Transporturilor, refuză să demisioneze de la preşedinţia PNL Sector 2. Refuzul acesteia vine după ce preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, şi ceilalţi cinci preşedinţi de organizaţii de sector au demisionat, luni dimineaţă.

Anca Boagiu şi-a explicat refuzul de a se alătura celorlalţi lideri de organizaţii, printr-un mesaj adresat lui Cristian Buşoi.

"Draga Cristi, eu astept o analiza POLITICA inca de la alegerile locale din 2016 cand am atras atentia ca avem nevoie de abordare politica noua la Bucuresti si de multa seriozitate.

Din pacate nici atunci nici acum nu avem aceasta analiza si, in consecinta, un plan clar, realist si serios pentru cetatenii din Bucuresti care sunt oameni informati.

Politic consider ca este o alta eroare majora la Bucuresti, dupa lungul sir de decizii gresite si “personalizate” luate de la fuziune si pana in prezent, motiv ptr care, NU SUNT SOLIDRA cu decizia de a demisiona in bloc sau in echipa sau sau cum vrei sa ii spui.

Mult succes tuturor!", afirmă Boagiu.

PNL Bucureşti a obţinut doar 15,7% din voturile bucureştenilor la alegerile europarlamentare din Bucureşti, puţin peste PSD şi mult sub USR-PLUS, alianţă care a obţinut peste 40% din voturi în Capitală.