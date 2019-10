Anca este divortata si a ajuns sa-si caute jumatatea pe un grup de matrimoniale! Anuntul ei a facut valva pe internet, iar barbatii stau la coada sa o cunoasca

anca

Anca este o femeie cocheta, dar fara prea mult noroc in dragoste. S-a casatorit din dragoste cu un barbat alaturi de care spera sa traiasca toata viata, dar a ajuns sa divorteze.

In ciuda esecului in dragoste, Anca inca mai crede in iubire si spera ca isi va intalni jumatatea. A publicat pe un grup cu anunturi matrimoniale o fotografie cu ea intr-o tinuta sexy, care sa starneasca interestul si imaginatia barbatilor, si a scris ce asteptari are de la barbatul de langa ea.

„Ma numesc Anca si am intrat aici pentru a gasi pe cineva compatibil, cu care sa ma inteleg si care isi doreste o femeie ca mine. Viata merita traita cu pasiune si la intensitate maxima indiferent de varsta. Caut un partener cu care sa petrec clipe placute, varsta conteaza mai putin. Deci, daca ma placi, astept un semn din partea ta”, a scris Anca in dreptul fotografiei.

Barbatii stau la coada sa o cunoasca pe Anca

Rochita ridicata si decolteul generos a atras imediat atentia barbatilor din grup. Anca s-a bucurat de un succes formidabil, a primit mii de aprecieri si sute de comentarii.

„Cui nu i-ar placea o femeie ca tine? Vad cai ai de unde alege. Daca iti par interesant da un semn de viata, sa detaliem unele”, „Buna. Te vreau langa mine. Da-mi cere pe Facebook”, „Anca, incearca cu mine si sigur nu vei regreta”, „Imi placi, esti superba! Cum luam legatura”, sunt doar cateva dintre comentariile apreciative pe care le-a primit blondina Anca in dreptul fotografiei de pe grupul de matrimoniale.

