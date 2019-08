Anca Pandrea a PATIT-O RAU! Uite ce i s-a intamplat actritei. Lumea este ULUITA! "Ma doare foarte tare..."

Anca Pandrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Pandrea, vaduva lui Iurie Darie, a avut parte de o surpriza extrem de neplacuta, care i-a stricat vacanta in Turcia. Actrita sustine ca s-a lovit la picior destul de tare, insa a avut parte de o vacanta reușita. "A venit la noi un barbat care era fardat ca o femeie si a dansat din buric decent. N-am vazut asa ceva in viata mea si am ras foarte mult. Ne-am distrat, am baut cafea turceasca, facuta la nisip, am mancat dorada proaspata. Am mers si la cumparaturi, iar acolo se tocmeau pentru orice. Erau turci care vorbeau romaneste si trebuia sa fii atenta cu ei. Din pacate, acolo m-am lovit la laba piciorului si mi s-a innegrit si ma doare foarte tare. Chiar daca am pus gheata si l-am infasur ...