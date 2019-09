Anca Pandrea nu va participa la inmormantarea lui Alexandru Darie: "Nu am putut sa merg la el la spital si nici la inmormantare nu voi merge"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Pandrea a facut primele declaratii, dupa ce Alexandru Darie, fiul actorului Iurie Darie, a murit. Indragita actrita a anuntat ca nu va merge la inmormantare, motivandu-si si decizia. Anca Pandrea a declarat ca nu va merge la inmormantarea lui Alexandru Darie. Nici la spital nu a fost sa il viziteze, in perioada in care regizorul se lupta pentru viata lui. Actrita a explicat ca, totusi, s-a inteles foarte bine cu cel pe care il alinta Ducu si ca i-a aprins o lumanare in momentul in care a aflat vestea. Fix aceasta veste crunta a fost data de familia regizorului, care a sunat-o pentru a o anunta de tragedie. DOLIU in lumea teatruluI! A murit un mare regizor roman „A murit acum doua ore, m-a sunat familia sa ma anunte. I ...