Anca Serea a devenit mamica pentru a sasea oara

Asteptarea a luat sfarsit! Anca Serea a anuntat, astazi, pe contul ei de socializare ca se indrepta spre maternitate pentru a o aduce pe lume pe fetita ei. Iar in urma cu putin timp, dupa aproximativ trei ore de travaliu, vedeta a devenit mamica pentru a sasea oara. Mamica si sotul ei sunt in culmea fericirii, iar fratiorii micutei nou-nascute abia asteapta sa-si cunoasca surioara. Sarcina a decurs bine, iar Anca Serea nu a avut motive de ingrijorare. "Am luat patru kilograme, ma simt excelent. Nu am pofte, nu am greturi, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naste tot natural, ca pe toti ceilalti copii ai mei. Doar nu o sa ma apuc acum, la al saselea, sa fac cezariana! Am fost si i-am cumparat un caru ...