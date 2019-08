Anca Serea a facut anuntul la care nimeni nu se astepta

Familia Sana Serea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, Anca Serea a adus pe lume cel de-al saselea copil. Micuta Leah a adus multa bucurie in familia vedetei si a lui Adi Sina. Desi abia a devenit din nou mamica, Anca Serea nu ar spune "Nu" unei alte sarcini. Este, intr-adevar, o mama eroina! Ajunsa la 38 de ani, Anca Serea are sase copii: David (17 ani) si Sara (10 ani), rod al casatoriei Ancai cu regretatul Filip Poplingher, si Noah (6 ani), Ava (5 ani) si Moise (3 ani), care s-au nascut dupa ce Anca Serea si-a refacut viata alaturi de artistul Adrian Sina, fondatorul formatiei Akcent. In luna august a acestui an, a venit pe lume si Leah. Anca Serea este una dintre vedetele care tine legatura cu admiratorii pe re ...