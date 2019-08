Anca Serea a fost externata. Sotia lui Adi Sana, declaratii dupa a sasea nastere: "As mai fi stat cateva zile in spital"

Familia Ancai Serea si a lui Adi Sana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Serea este in culmea fericirii pentru ca, in sfarsit, familia ei s-a unit. Frumoasa vedeta si micuta Leah au fost externate sambata si au ajuns in sanul familiei, care le-a primit cu bratele deschise. Anca Serea a nascut la mijlocul saptamanii trecute o minunatie de fetita, care a primit numele de Leah Maria. A fost pentru prima data cand Anca Serea a nascut prin cezariana, dupa ce pe toti ceilalti cinci copii i-a nascut pe cale naturala. Chiar daca acum lucrurile au innceput sa se imbunatateasca, situatia nu a fost roz de la inceput, asta pentru ca sotia lui Adi Sina a trecut prin momente ceva mai dificile dupa operatia de cezariana. Anca Serea a fost obligata de situatie sa ...