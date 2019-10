Anca Serea le raspunde celor care spun ca e sectanta, deoarece face copii pe banda rulanta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Serea, mama a sase copii, a vorbit despre religia sa. Vedeta a marturisit ca este adesea intrebata daca este sectanta. Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea a scris, pe blogul ei, un text in care vorbeste despre religia sa. "Am primit nu o data intrebarea daca sunt sectanta pentru ca am ales sa fiu mama nu a unui singur copil, ci a sase. Sunt o persoana normala, ca si voi, careia pur si simplu ii plac copiii si adora sa fie mama. Dar religia nu este un subiect de discutie. Mi s-a intamplat in decursul carierei mele sa primesc o multime de intrebari pe aceasta tema, uneori formulate sub forma de reprosuri sau acuzatii. Desi am ajuns sa nu ma mai las afectata de ele, nu neg faptul ca ma deranjeaza ca atat de multi ...