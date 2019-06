Anca Serea si sotul ei se afla in vacanta. Cum s-a pozat vedeta pe plaja din Turcia

serea

Anca Serea si sotul ei se afla in vacanta la Belek, Turcia, unde profita din plin de soare si de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina si asteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a sasea oara. Pana atunci, aceasta tine legatura cu viitoarele mamici, carora le da sfaturi utile, pe contul de socializare.

"Pentru ca asta este ultima zi de plaja din vacanta asta si vom reveni cat de curand in formula completa, dupa ce copiii intra in vacanta las aici cateva sfaturi pentru viitoarele mamici care mi-au scris. Sarcina este o perioada atat de frumoasa pentru orice femeie, asa ca ne dorim sa ne bucuram pe deplin de ea. Cand este cald si frumos afara este placut sa stai la plaja sau la piscina si sa te bronzezi. Daca iei cateva masuri de precautie te vei asigura ca atat tu cat si bebelusul tu sunteti protejati de efectele razelor ultraviolet. Pentru a va asigura ca aveti parte de protectie adecvata la nivelul pielii in sarcina este important sa folositi o lotiune de protectie solara cu factor SPF minim 30 si sa purtati o palarie.

De asemenea, daca transpirati sau intrati in apa este important sa aplicati crema sau lotiunea respective. Daca nu stiti care produs este sigur pentru tenul vostru, intrebati medicul sau farmacistul. Desigur, este important pe durata expunerii la soare sa consumati lichide din abundenta pentru a evita deshidratarea. Lotiunile de bronzat contin dihiroxiacetona, compus considerat in general sigur; este indicat sa asteptati pana in al doilea trimestru pentru a-l aplica daca doriti, dar nu sub forma de spray.

Daca simtiti senzatie de greata sau ameteala cat timp stati la soare, trebuie sa plecati de pe plaja sau de la soare. Desi este placut sa te bronzezi, expunerea necontrolata, mai ales in intervalul in care radiatiile ultraviolet sunt puternice (ora pranzului), poate cauza arsuri solare. Este intotdeauna mai bine sa previi decat sa tratezi, asa ca va recomand sa aveti grija de pielea voastra si sa va bucurati de aceasta vara frumoasa!Si nu, nu e interzis sa intram in apa marii sau in piscina", a fost mesajul postat de Anca, pe Instagram.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.