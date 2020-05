Ancheta a procurorilor: Șefa de la protecția consumatorului din ASF, acuzata ca lupta impotriva consumatorilor

Acuzații grave la adresa șefei sectorul de protectie a consumatorului din cadrul ASF, Doina Elena Dascalu, fina lui Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al ASF. Numărul reclamațiilor la adresa firmelor care vând polițe RCA a explodat în ultima perioadă, însă Dascălu nu ia măsuri în favoarea consumatorilor.

Doina Dascalu pare ca a batut palma cu asiguratorii si a pus osul la treaba in favoarea lor, iar masurile pe care vi le vom prezenta in cele ce urmeaza, vor confirma acest lucru, acest material constituind si un punct de plecare a procurorilor care deja investigheaza nenorocirile care au loc in ASF.

Conform Art 8 din Regulamentului 11/2016, Presedintele ASF poate oricand dispune declansarea controlului inopinat sau periodic, scrie Național.ro.