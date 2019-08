Ancheta BZI, confirmata de autoritati! Blocuri turn, construite pe ruinele unei importante fabrici din Iasi. In spatele afacerii se fac combinatii de milioane de euro

Cladire Zlate Calea Chisinaului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Una dintre cele mai mari fabrici de stat din Iasi, care a fost devalizata in conditii scandaloase, este pusa la pamant pentru construirea unui centru rezidential de mari dimensiuni, conform informatiilor publicate in exclusivitate de cotidianul BUNå ZIUA IASI inca din urma cu cateva luni • Terenurile si cladirile de pe fosta platforma Terom au ajuns in conditii scandaloase in posesia familiei Zlate, iar halele industriale urmeaza sa fie puse la pamant una dupa alta • Dupa ce a pus mana pe imobilele fabricii devalizate chiar de catre familia sa, Lucian Zlate a depus actele pentru autorizatiile de demolare a imobilelor aflate intre Calea Chisinaului si Bulevardul C ...