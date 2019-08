Ancheta cu scandal la casa lui Dinca: avocatul familiei Luizei acuza procurorul ca i-a interzis ilegal sa participe la cautari

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat miercuri, la scurt timp dupa ce intrat in curtea lui Gheorghe Dinca alaturi de anchetatori, ca procurorul de caz a dat telefon si a cerut ca avocatul sa nu mai participe la cercetarile efectuate de autorităti.

„Dupa ce am fost inauntru, unde se cauta oseminte si alte probe, procurorul de caz a sunat alarmat ca eu sa nu patrund in acea incinta si sa nu vad ce se intampla acolo si ma roaga sa dispar din acea zona. Nu este normal, exista o ordonanta data de alt procuror care instrumenteaza cazul prin care mi s-a permis sa iau parte la toate actele de cercetare care se efectueaza. Poate nu ii convine pozitia mea fata de dansul, incearca sa ne blocheze. Nu s-au spart betoane, s-au gasit in continuare fragmente osoase dar procurorul de caz prezent la fata locului imi interzice ilegal (...)”, a zis avocatul.

