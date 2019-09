Ancheta de amploare: fete racolate și drogate de traficanți in județul Argeș

O anchetă de amploare are loc în județul Argeş. Cazul a pornit după ce mama unei fete a mers, la începutul lunii august, la Caracal, în faţa casei lui Gheorghe Dincă, și a povestit că adolescenta a dispărut de acasă și autoritățile nu au făcut nimic. Femeia a spus că și-a salvat fata de 15 ani de mai multe ori din mâinile traficanților, care le droghează pe fete și apoi le folosesc pentru prostituție, potrivit Mediafax. Ancheta este una de amploare, având în vedere faptul că 33 persoane, printre care și martori, au fost aduse la audieri. Vineri, două persoane au fost reținute și alte două au fost puse sub control judiciar.

Potrivit reprezentanților Poliției Argeș, polițiștii BCCO Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT Pitești, au făcut percheziții în orașul Câmpulung la locuințele a opt persoane bănuite de trafic de minori și trafic de droguri de risc. Fetele erau racolate prin metoda „lover boy” și apoi drogate, spun anchetatorii. Pentru că nu aveau bani să procure droguri, erau de acord să se prostitueze în schimbul acestor substanțe de care deveniseră dependente.

„Din cercetări, polițiștii au stabilit că, din 2018, până în prezent, cei în cauză ar fi determinat 2 minore să practice prostituția. Totodată, aceștia ar fi oferit minorelor diferite tipuri și cantități de droguri, atât în schimbul unor sume de bani, cât și în schimbul oferirii de servicii sexuale”, arată sursa citată.

Cazul a pornit după ce mama uneia dintre victime a mers, la începutul lunii august, la Caracal, în faţa casei lui Gheorghe Dincă, și a povestit că adolescenta a dispărut de acasă și autoritățile nu au făcut nimic. Femeia a spus despre fiica ei că în ultimul an a fost plecată de şapte ori de acasă, racolată de un grup de persoane. Femeia reclamă că fata a fost pusă să se prostitueze şi primea droguri, dar nu a fost căutată de oamenii legii.

„Pe 30 mai a plecat de acasă. Pe 31 am spus de dispariţie. Timp de 12 zile nu am primit niciun rezultat. Mergeam dimineaţă, seară, noapte pentru a o găsi, pentru că, de la Poliţie, când am declarat dispariţia, mi s-a spus că ei nu au personal care să meargă pe teren după ea. Adică fata mea era catalogată ca... la 15 ani. (...) Apoi am primit o informaţie, unde s-a şi dovedit că a fost şi cu cine a fost, dar bineînţeles că se clasează şi e caz de dispariţie închis total. Copilul meu e dus la prostituţie şi drogat. Am fost forţaţi de împrejurări , ca să îmi ştiu copilul în siguranţă, am sunat Direcţia pentru Protecţia Copilului Piteşti şi au venit şi au luat-o, pentru că nu o mai ştiu în siguranţă acasă”, a spus atunci Marioara, mama Dariei.

Potrivit femeii, problemele au apărut în perioada martie – aprilie 2018, iar de atunci copila a dispărut de şapte ori de acasă şi de fiecare dată ar fi fost cu aceleaşi persoane.

„Un copil racolat, drogat, cu creierul spălat, la 15 ani. În Câmpulung asta se întâmplă. Nu suntem singurii părinţii, dar probabil celorlalţi părinţi le este ruşine să spună. Avem trei plângeri la DIICOT. Problemele au apărut în 2018, sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie. Nu am primit niciun răspuns. Atunci am şi aflat că se droghează, a spus şi cine îi dă drogurile, a fost prinsă de nenumărate ori cu aceşti indivizi. A fost racolată de la şcoală. A ajuns cumva dependentă, cerându-i organismul şi pentru asta face orice”, declara la vremea respectivă mama fetei, care este internată, în prezent, într-un centru de urgenţă.

