Ancheta de la Caracal luata in serios doar in declaratiile de presa. Ce a dezvaluit avocatul familiei Melencu este halucinant

Cazul Caracal 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a descris un episod halucinant. Episodul s-ar fi consumat in sediul DIICOT, pe 22 august, cand au fost audiati membrii familiei lui Gheorghe Dinca. Avocatul spune ca a constatat ca procurorii nu numai ca nu verificasera apelurile de pe telefoanele rudelor lui Dinca, dar nici macar nu stiau acele numere. Tonel Pop, acuzatii GARVE la adresa INML: Se vrea recoltarea de noi probe ADN pentru acoperirea unor greseli Avocatul Pop ar fi cerut procurorilor sa fie aduse aparatele de la poarta, unde sunt lasate, conform uzantelor de la DIICOT. Au fost aduse in sala de audieri, dar sotia si fiii au spus ca nu stiu numerele. Avocatul a spus in emisiune ca pentru a fi aflate n ...