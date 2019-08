Ancheta de la "casa groazei": Solul din curtea lui Gheorghe Dinca, scanat pana la patru metri adancime

casa grozaei Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Continua cercetarile la "casa groazei" din Caracal. Oamenii legii vor aduce aparatura speciala la casa lui Gheorghe Dinca, cu care vor scana solul pana la patru metri adancime. Anchetatorii vor curata curtea inculpatului Dinca pentru ca miercuri sa fie adus un scanner care va verifica centimetru cu centimetru ce se afla sub pamant si daca Gheorghe Dinca a ascuns ceva in gropile betonate. Avocatul criminalului din Caracal: "Mi-a spus ca e constient de ce a facut si ca lumea are dreptate sa-l judece" Dupa acest pas, achetatorii vor decide daca este necesar sa sparga cimentul sau nu. Intre timp, familia Alexandrei a angajat o echipa privata de investigatori pentru a face lumina ...