Ancheta de proportii dupa accidentul feroviar din gara Ploiesti Triaj

Dan Trifu, președinte EcoCivica: "Am asistat și eu la acest accident feroviar. Nu se poate întâmplă decât printr-o serie de coincidențe, dar părerea mea, din ce am văzut, cred că nu macazul are disfuncționalități. În astfel de cazuri, semnalul de manevră trece automat pe albastru, adică pe oprire.



Deci dacă pe circulația curentă avem roșu – oprire, pe circulația de manevră avem albastru – oprire. Automat, semnalul acela trecea pe oprire, iar mecanicul trebuia să oprească. În general macazul se manevrează sub roțile trenului, ori locomotiva trecuse deja cu vagoanele pe care le tracta . Eu cred că este o eroare umană și se vede o diferența crasă între instruirea personalului de stat și instruirea paersonalului particular. Cred că este o indisciplină. Gândiți-va că dacă trenul era fără oprire în stația Ploiești Triaj nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat.



Nu are legătură cu infrastructură, cu linia propriu-zisă și cu traversele. Instalația de siguranță a circulației este una total separată și trebuie să existe un cumul de factori aproape imposibil că să se poată întâmplă ceva. Este o instalație foarte bine pusă la punct, din anii 60, este extrem de fiabilă și asigură o siguranță a traficului foarte bună. Evenimentele nu s-au datorat instalațiilor de semnalizare, ci infrastructurii caii de rurlare."