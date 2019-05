Ancheta DIICOT, dupa ce Doina Pana a reclamat ca fost otravita cu mercur

doina pana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si grup infractional organizat, dupa ce Doina Pana, fost ministru al Apelor si Padurilor, a afirmat ca a fost otravita cu mercur. Potrivit unor oficiali ai DIICOT, dosarul a fost deschis ca urmare a unei plangeri depuse de Doina Pana. Fost ministru, Doina Pana, intoxicat cu mercur Vicepresedintele PSD Doina Pana a afirmat ieri ca a fost nevoita sa renunte la functia de ministru, in ianuarie 2018, din motive de sanatate, dupa ce a descoperit ca a fost otravita cu mercur. „Eram ministru al Padurilor in Guvernul Tudose, in 2017. Pe la sfarsitul lui noiembrie, am in ...