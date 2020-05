Ancheta, dupa ce 14 angajați ai Ambulanței Olt au fost diagnosticați cu COVID-19

UPDATE: Prefectura Olt a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că pe data de 21 mai, a fost convocată o şedinţă de lucru a Grupului de Coordonare pentru Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pentru a stabili împrejurările şi măsurile urgente dispuse în cazul focarului de infecţie Covid-19 la nivelul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, relatează News.ro. Prima îmbolnăvire […] The post Anchetă, după ce 14 angajați ai Ambulanței Olt au fost diagnosticați cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.