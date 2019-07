Ancheta dupa moartea barbatului imobilizat cu spray lacrimogen

Moartea bărbatului din Vatra Dornei căruia i s-a pulveruzat spray lacrimogen în față de la mica distanță este anchetată de Parchetul Militar Iași. Bărbatul a fost declarat mort sâmbătă dimineața la ora 11.00, după o noapte de comă profundă. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani din Vatra Dornei, care se afla, vineri, The post Anchetă după moartea bărbatului imobilizat cu spray lacrimogen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.