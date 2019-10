Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! Avocata familiei: "Am aflat absolut tot"

Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! In direct la Xtra Night Show, avocata Laura Vicol a dezvaluit ca mai dureaza doar cateva zile pana cand totul va fi incheiat si vor face publice detalii din ancheta.

Laura Vicol a declarat in direct in emisiunea prezentata de Dan Capatos ca in aceste cinci luni de la moartea lui Razvan Ciobanu ancheta nu a stat pe loc. Au fost eliminate toate pistele, iar in curand totul va ajunge la final. Aceasta a mentionat ca ca in momentul in care ancheta va fi finalizata dosarul nu va mai fi unul de urmarire penala.

"A fost cumplit in minutele astea sa-i aud vocea si sa nu ii pot raspunde. E un sentiment groaznic. (...) Ancheta s-a desfasurat cu un profesionalism iesit din comun. a fost doar o singura pauza de aproximativ 3 saptamani pe perioada de vara. Am primit absolut toate detaliile. s-au facut audieri. Oamenii au muncit. Nu a fost nicio secunda in care sa se stea. Inclusiv pe perioada de vacanta s-a lucrat din alte puncte de vedere. Mai este foarte putin. Vorbim de cateva zile, nu saptamani. Merge greu pentru ca au fost eliminatre absolut toate pistele posibile pe care am putut sa merg. Am aflat absolut tot. S-au inchis toate pistele. Dupa ce se termina ancheta, asa cum am promis, sunt un avocat de 20 de ani si respect legea, in momentul in care voi avea voie le voi spune pe toate. Sunt impacata. Acesta este adevarul 100%. Am lucrat cot la cot cu cei care s-au ocupat de acest dosar. Le voi multumi zi si noapte sa descopar adevarul. Nu mai sunt dubii. Mai sunt doar chestiuni de procedura care urmeaza sa fie incheiate in curand. Atunci dosarul nu va mai fi unul de urmarire penala. Toata lumea va aflat ce s-a intamplat cu Razvan", a spus avocata Laura Vicol.

Ultima aparitie TV a lui Razvan Ciobanu a fost cu sase zile inainte de accidentul grav. Acesta a participat la Chefi la cutite. Regretatul designer a reusit sa ii cucereasca pe cei trei jurati cu o placinta cu iaurt si stafide, realizata dupa reteta mamei sale. A marturisit ca daca ar trece mai departe, s-ar vedea in echipa lui Catalin Scarlatescu, bunul lui prieten pe car isi dorea sa il „terorizeze”. Spre uimirea lui, primise inclusiv cutitul de aur!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.