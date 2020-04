Ancheta in Franța, dupa ce 700 de militari ai portavionului Charles de Gaulle au fost infectați cu SARS-CoV-2

O anchetă militară a fost deschisă, în Franța, pentru a afla cum a post posibil ca o treime dintre marinarii de pe Charles de Gaulle să fie infectați cu SARS-CoV-2, scrie The Guardian. O treime dintre marinarii care servesc portavionul francez Charles de Gaulle (668, din aproape 2.000) sunt infectați cu noul coronavirus. Aproape toți The post Anchetă în Franța, după ce 700 de militari ai portavionului Charles de Gaulle au fost infectați cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.