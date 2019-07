Ancheta in Politie, in cazul drogurilor de la Marea Neagra

droguri Marea neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista o ancheta interna in cadrul politiei in dosarul drogurilor de la Marea Neagra. Politistii sunt verificati pentru modul in care au actionat. In foarte controversatul caz al cocainei pierdute pe malul marii de o grupare de traficanti de droguri sarbi au fost retinuti doar doi suspecti. Sunt soferi de tir banuiti ca au transportat in jur de o tona de droguri pe teritoriul Romaniei. Zeci de tineri, depistati cu droguri, la Neversea In rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT Tulcea este vorba despre alte droguri decat cele care au fost aduse la mal de valurile marii in luna martie. Atunci, o barca incarcata cu pachete de cocaina a fost abandonata in larg de Sfantu Gheorghe. Soferii de ...