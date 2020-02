Ancheta in Tanzania din cauza unui contract cu o firma din Romania: Un ministru a fost demis, mai multi oficiali audiati

Oficialii anticoruptie din Tanzania i-au audiat pe adjunctul ministrului Afacerilor Interne Hamad Masauni si pe adjunctul secretarului permanent al ministerului, Ramadhani Kailima, ca urmare a presupusei implicari in semnarea unui contract in valoare de 1 trilion de silingi tanzanieni cu o firma din Romania, pentru achizatia de echimapente de salvare si de pompieri, anunta publicatia The Citizen.