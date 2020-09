Ancheta interna la Ministerul Sanatații, privind contractele in derulare. Eventuale nereguli vor fi trimise DNA-ului

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri că instituția este „deschisă” și a trimis DNA orice document cerut și a adăugat că a început în minister o anchetă internă privind contractele în derulare.

„Noi am oferit toate informatiile cerute de DNA pe aceste achizitii (mastile pentru persoanele defavorizate, n.red.) si pe toate achizitiile care se desfasoara in Ministerul Sanatatii. Daca sunt suspiciuni, prezentam toate informatiile, suntem deschisi. Avem si noi o ancheta interna privind contractele in derulare”, a declarat Nelu Tătaru, care a adăugat că dacă în urma anchetei interne se descoperă probleme, atunci situația va fi transmisă DNA-ului.