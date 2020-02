Ancheta la Constanta dupa ce un vapor olandez a adus 16 containere cu deseuri, desi in acte scria altceva

Doi romani si un cetatean britanic sunt cercetati pentru importarea ilegala de deseuri in Romania, dupa ce politistii de frontiera au depistat in Portul Constanta Sud Agigea 16 containere cu deseuri, care in acte figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand, descarcate de pe o nava olandeza venita din Marea Britanie, a informat joi seara Garda de Coasta.