ANCHETA la IGPR dupa scandalul cu familia Melencu

Inspectoratul General de Politie a anuntat, in urma cu scurt timp, ca a dispus o ancheta interna, dupa ce mama Luizei Melencu a acuzat ca a fost agresata verbal de comisarul de politie care coordona operatiunea de prelevare a probelor ADN. Femeia a acuzat ca geneticianul de la IGPR a vrut sa ii explice procedura, insa comisarul de politie ar fi intervenit in discutie interzicandu-i specialistului sa dea detalii si spunandu-i Luizei Melencu ca poate fi obligata sa dea probe. Mama Luizei a iesit PLANGAND din sediul IGPR. Acuza ca au TIPAT la ea "Cu privire la afirmatiile aparute in spatiul public, facem precizarea ca seful Politiei Romane a dispus verificari interne cu privire la modul in care politistul si- ...