Ancheta la nivel inalt, FBI intervine. Un apropiat al presedintelui Donald Trump, gasit mort in celula

Donald Trump 1

Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost gasit mort in celula sa in asteptarea procesului pentru acuzatii de abuz sexual si trafic de minori, relateaza presa americana, potrivit BBC. Trupul sau a fost descoperit sambata intr-o inchisoare din New York. Potrivit unor surse judiciare, Epstein s-ar fi sinucis. Epstein a pledat nevinovat pentru acuzatii de abuz sexual si trafic de minori. A fost retinut fara avea dreptul la cautiune. Miliardarul Jeffrey Epstein, un fost apropiat al lui Bill Clinton, Donald Trump si printul Andrew risca o pedeapsa de pana la 45 de ani de inchisoare. Epstein, care a fost arestat pe 6 iulie, in New Jersey, a fost audiat luni la Curtea superioara din New York si a pledat nev ...