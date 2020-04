Ancheta la Primaria Patrauti, dupa eliberarea de adeverinte din care rezulta ca mai multe persoane nu au fost in izolare sau in carantina

Procurorii suceveni au început o anchetă după ce angajaţii Primăriei Pătrăuţi au eliberat adeverinţe către mai multe persoane, din care rezulta că acestea nu au fost în izolare sau în carantină, deşi localitatea respectivă era în zonă de carantină. Persoanele respective au folosit adeverinţele pentru a pleca din zonă, în condiţiile în care localnici din Pătrăuţi au fost opriţi pe aeroporturile din Cluj-Napoca şi Sibiu, de unde încercau să plece la muncă în străinătate.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub supravegherea procurorilor, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economice fac cercetări in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Citește și: Klaus Iohannis: O relaxare va fi făcută în paşi după 15 mai

“În fapt, s-a reţinut că, în cursul lunii aprilie 2020, funcţionari din cadrul Primăriei comunei Pătrăuţi, judeţul Suceava, au eliberat adeverinţe către mai multe persoane din localitatea Pătrăuţi, din conţinutul cărora rezultă că titularii acestor documente nu au fost în izolare sau în carantină instituţionalizată, fiind folosite ulterior de către aceste persoane pentru a părăsi zona de carantină instituită la nivelul comunei Pătrăuţi, prin Ordonanţa Militară nr. 6/2020, fiind astfel încălcate măsurile de prevenire şi combatere a răspândirii bolilor”, se arată în comunicat.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanţelor de comitere a faptei şi a stabilirii răspunderii penale.

Citește și: Marcel Ciolacu laudă munca aleșilor locali social-democrați: Contribuția aleșilor locali PSD a #dublat capacitatea de testare a României

Mai multe persoane din Pătrăuţi sunt cercetate după ce au fost prinse pe aeroporturile din Cluj-Napoca şi Sibiu, de unde încercau să plece la muncă în Germania.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţa, în 11 aprilie, că autorităţile au descoperit la sediul Primăriei Pătrăuţi, aflată în zona de carantină din Suceava, un număr de 102 adeverinţe eliberate de primarul localităţii, care ar atesta că oamenii care vor să plece la muncă în Germania sunt sănătoşi, pe numele edilului fiind deschis dosar penal.

Citește și: Victor Ponta reacționează după declarația ministrului Sănătății: Se pare ca anturajul l-a stricat deja

Marcel Vela spunea că din cercetări a reieşit că 30 de persoane au ieşit din comuna suceveană Pătrăuţi şi au ajuns la Cluj, pentru a pleca cu avionul la muncă în străinătate. Vela spunea că sucevenii au ieşit din comună pe jos, evitând filtrul constituit pe DN 2, după care au fost preluaţi de microbuze, care i-au transportat până la Gura Humorului, unde s-au îmbarcat într-un autocar care i-a dus apoi la Cluj.

"În momentul de faţă se fac cercetări şi la sediul primăriei din Pătrăuţi, unde am găsit 102 adeverinţe eliberate de primar. La 86 am găsit doar duplicatul, iar la 16 dublul exemplar. Fac acest anunţ şi pentru alţi primari din zona carantinată că edilul din Pătrăuţi, Adrian Isepciuc, are dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor”, afirmat Marcel Vela.

Citește și: Klaus Iohannis: O relaxare va fi făcută în paşi după 15 mai .