Ancheta la Spitalul de Arși. O asistenta ar fi refuzat sa schimbe pansamentele: “E sarbatoare mare!”

Situație halucinantă la Spitalul de Arși din Capitală. O tânără internată în unitate susține că personalul medical ar fi refuzat să îi schimbe pansamentul pe data de 15 August, pe motiv că "e mare sărbătoare", potrivit stirileprotv.ro Pacienta, internată cu arsuri solare, a povestit că în ziua de 15 August, ziua Sfintei Marii, o asistentă