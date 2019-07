Spitalul de urgenta Sibiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ancheta la Spitalul Judetean din Sibiu dupa ce o femeie de 31 de ani a murit in urma unei operatii de scoatere a unei pietre la rinichi. Sotul acesteia da vina pe medici. De cealalta parte, reprezentantii spitalului spun ca pacienta avea o afectiune rara, care i-a provocat complicatii grave. Elena avea 31 de ani si era mama unui baietel de 13 ani si a unei fetite de un an si 7 luni. S-a internat in Spitalul Judetean din Sibiu pentru scoaterea unei pietre la rinichi. Sotul ei spune ca a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa interventie. "Am anuntat asistentele care habar nu aveau ca sangera si au venit, au bandajat-o si l-au chemat pe domnul doctor l-am intrebat daca trebuie sa ne as ...