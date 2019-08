Ancheta la Vrancea dupa raspunsul operatoarei 112: “Nu avem echipaje. La revedere!”

Este anchetă la Poliția din Vrancea după ce o operatoare a închis telefonul în nas unei tinere care cerea ajutor. Operatoarea 112 i-a replicat tinerei că nu sunt echipaje, i-a spus “La revedere!” și i-a închis telefonul. Tânăra reclama că a fost șicanată în trafic de mai mulți bărbați care au urmărit-o până acasă. La The post Anchetă la Vrancea după răspunsul operatoarei 112: “Nu avem echipaje. La revedere!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.