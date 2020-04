Ancheta penala, la Maternitatea Timișoara. Testul pentru COVID-19 a fost greșit in cazul unui bebeluș

În urma controlului cerut de ministrul Sănătății la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipă de epidemiologi a analizat „structura funcțională și fluxurile unității sanitare”, scrie pressalert.ro. Primul rezultat al retestării arată că singurul bebeluș care se mai afla internat, marți, în Maternitatea Timișoara ( din lotul celor 10 nou-născuți testați pozitiv) nu este infectat cu The post Anchetă penală, la Maternitatea Timișoara. Testul pentru COVID-19 a fost greșit în cazul unui bebeluș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.