Ancheta spectaculoasa! Un tanar din Iasi s-a trezit cu mascatii in casa dupa ce si-a tradat partenerul de afaceri! A fost localizat pe baza IP-ului de la laptop!

• In momentul in care au primit plangerea de la victima, desi nu aveau niciun indiciu despre identitatea potentialului infractor, oamenii legii au reusit sa-l prinda destul de repede pe baza IP-ului de la laptop • Un om de afaceri care are domiciliul pe Coasta de Azur a sustinut ca ii tot dispar banii din contul deschis la ING Romania • Fostul partener de afaceri ii fura banii pentru a face plati catre diverse site-uri de marketing online Pentru procurorii ieseni, provocarile generate de comiterea unor infractiuni informatice sunt din ce in ce mai dese. Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au finalizat de putin timp un dosar in care procurorii au reusit sa-l identifice si sa-l localizez ...