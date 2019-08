Anchetatorii au reluat astazi cercetarile in casa criminalului din Caracal, in prezenta lui Gheorghe Dinca

Anchetatorii s-au intors sambata in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal, pentru a continua cercetarile la fata locului. Vineri seara, IML a confirmat ca oasele gasite in curtea lui Dinca sunt ale Alexandrei Macesanu.

Gheorghe Dinca a fost adus din nou in „casa ororilor” din Caracal, pentru a participa la cercetari.

La cercetarea de la fata locului participa procurori DIICOT de la structura centrala, politisti ai Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, ai Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, ai Institutului National de Criminalistica, precum si ofiteri ai Serviciului Criminalistic din Politia Capitalei.

La cercetarile de vineri, anchetatorii au gasit, pe baza noilor indicii oferite de Gheorghe Dinca, noi fragmente osoase si probe biologice. Tot vineri, anchetatorii au gasit telefonul si cartela Alexandrei, intr-un parc situat in apropierea casei lui Dinca.

Vineri seara, IML a confirmat ca oasele gasite in casa lui Dinca sunt, fara indoiala, ale Alexandrei Macesanu. Testele ADN confirma astfel varianta lui Gheorghe Dinca, care a sustinut de la inceput ca el a omorat-o pe Alexandra si i-a ars corpul.

Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat ca va cere si o expertiza internationala a oaselor gasite in casa lui Dinca, pentru ca nu crede in varianta ca fata de 15 ani a fost arsa in „casa ororilor”.

