Anchetatorii cauta probe. Curtea criminalului, sapata metru cu metru, iar o fantana a fost secata

Polițiști și pompieri s-au mobilizat și caută probe în casa lui Gheroghe Dincă și în împrejurimi, după ce într-un lac din apropierea locuinței lui Dincă s-a descoperit o valiză cu haine și rămășițe umane. Gospodăria individului a fost periată centimetru cu centrimetru de criminalişti care au adus şi un câine de urmă. Anchetatorii au săpat