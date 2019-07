Anchetatorii ofera noi detalii in cazul CRIMEI de la Caracal. Momentul sechestrarii Alexandrei a fost FILMAT

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au reusit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Macesanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, transata si incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invata, pentru a se intalni cu iubitul sau. Fata s-a urcat in masina barbatului si au pornit spre Caracal. Dinca a oprit masina undeva langa institutia la care fata invata. Ozana Barabancea reactie neasteptata in legatura cu crima de la Caracal Potrivit anchetatorilor, masina a fost oprita chiar in raza unei camere de supraveghere care ar fi filmat oprirea masinii si l-a surprins pe Gheorghe Dinca in timp ce a cob ...