 Anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” de la Caracal. Ce decizie majora ar putea fi luata

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ancheta de la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, este departe de a se termina. Cea de-a patra saptamana de cercetari a inceput in locuinta suspectului care a recunoscut doua crime. Cu toate acestea, trupurile victimelor nu sunt de gasit. Anchetatorii s-au intos in aceasta dimineata la Caracal, iar oamenii legii iau in calcul chiar daramarea locuintei lui Gheorghe Dinca. Cum decurge ancheta de la Caracal? Ce se stie dupa trei saptamani de la disparitia Alexandrei Un scanner performat a fost adus de catre specialisti si vor radiografia peretii casei. Daca aparatul le va indica faptul ca in pereti Gheorghe Dinca ar fi putut ascunde probe, anchetatorii ar putea lua in calcul demolarea casei bu ...