Anchetatorii sapa in curtea criminalului din Caracal

Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal si cauta probe in curtea acestuia. Politistii si criminalistii sapa peste tot, pentru a gasi ramasitele fetelor. Ultimele informatii arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton. Breaking news! Gheorghe Dinca si-a recunoscut ambele crime. Le-ar fi omorat pentru ca fetele nu voiau sa faca sex cu el Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului. "Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua. Sunt doua fapte de omor. A oferit niste explicatii. Acum sunt ...