ANCOM: 'Numarul abonatilor la servicii TV a crescut cu 3% anul trecut, iar traficul national in retelele de telefonie mobila, in scadere cu 1%'

Numărul abonaţilor la servicii TV a crescut cu 3% anul trecut, în paralel cu o scădere uşoară, de 1%, a traficului naţional în reţelele de telefonie mobilă, potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), potrivit agerpres.

"Numărul de abonaţi la servicii TV a continuat să crească, astfel că s-a ajuns la 7,64 milioane de abonaţi. Traficul naţional în reţelele de telefonie e în uşoară scădere, însă traficul în roaming creşte ca urmare a beneficiilor aduse de Roam like at home. Am putea concluziona că telefonia singură nu ne mai poate asigura nevoile de comunicare, utilizăm tot mai multe şi variate mijloace, precum aplicaţiile şi reţelele sociale", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

Potrivit ANCOM, la finalul anului 2018 s-a înregistrat o creştere de 3% a numărului de abonaţi la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost, numărul total de utilizatori ajungând la 7,64 de milioane. Tendinţa înregistrată în anii precedenţi a continuat şi în 2018, unii abonaţi au trecut de la satelit - DTH (-5%) la cablu (+6%) sau IPTV (+13%).

"Având în vedere că, de regulă, persoanele fizice achiziţionează unele servicii per locuinţă (retransmisie TV, internet fix, telefonie fixă), un alt indicator prin care se poate exprima rata de penetrare a acestora este rata de penetrare la 100 locuinţe. Conform datelor oficiale, în România există în prezent aproximativ 7,5 milioane de gospodării, comparativ cu 9 milioane de locuinţe, astfel că, în timp ce rata de penetrare la 100 gospodării pentru serviciile de retransmisie TV a fost de 102%, cea calculată la 100 locuinţe a fost de 85%. Rata de penetrare la 100 gospodării a fost de 106% în mediul urban şi de 97% în mediul rural, iar cea calculată la 100 locuinţe a fost de 91% în mediul urban şi de 77% în mediul rural", explică documentul ANCOM.

Anul trecut, în mediul urban, serviciile TV erau recepţionate îndeosebi prin reţele de cablu (83% dintre abonaţi), în timp ce în mediul rural erau utilizate, aproape în egală măsură, reţelele satelit de tip DTH (50%) şi cele de cablu (49%).

În funcţie de numărul de abonaţi de la sfârşitul anului 2018, liderul pieţei de servicii TV avea o cotă de piaţă de 49%, principalul competitor 19%, ceilalţi furnizori însumând 32%.

Cât priveşte telefonia mobilă, la sfârşitul anului 2018, în România erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie mobilă, înregistrând o uşoară creştere de 1%. Dintre aceştia, 12,7 milioane, în creştere cu 5%, erau utilizatori pe bază de abonament şi 9,9 milioane, în scădere cu 4%, erau utilizatori activi pe bază de cartele preplătite.

Traficul total de voce efectuat prin reţelele mobile a scăzut uşor în 2018 (-1%), până la 68 de miliarde minute. Media lunară a traficului de telefonie mobilă efectuat de un locuitor pe parcursul anului 2018 a fost de 4 ore şi 49 minute şi de 57 SMS trimise.

Ca urmare a aplicării Regulamentului de roaming, se intensifică, în schimb, utilizarea serviciilor în roaming. Traficul de apeluri efectuate în roaming a crescut cu 58% faţă de 2017, cel de apeluri primite cu 28%, cel de SMS cu 23%, cea mai mare creştere, de 149%, fiind înregistrată de traficul de date/internet.

În funcţie de numărul de cartele SIM active la sfârşitul anului, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 39%, principalul competitor 30%, ceilalţi furnizori însumând 31%.

Piaţa serviciilor de telefonie fixă continuă să înregistreze scăderi atât din punct de vedere al numărului de linii de acces (-6%, până la 3,66 milioane), cât şi din cel al traficului (-17%, până la 2,3 miliarde minute).

Ca urmare a acestor evoluţii, media lunară a traficului de telefonie fixă efectuat de către un locuitor a ajuns la numai 10 minute în 2018, în scădere cu 17% faţă de cea din 2017.

În funcţie de numărul de abonaţi de la sfârşitul anului 2018, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 43%, principalul competitor 36%, ceilalţi furnizori însumând 21%.