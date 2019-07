ANCOM vrea sa oblige operatorii telecom sa restrictioneze accesul la serviciile de internet mobil in roaming atunci cand costul suplimentar depașește 50 de EURO

Operatorii telecom au obligaţia să restricţioneze accesul la serviciile de internet mobil în roaming atunci când costul suplimentar înregistrat ca urmare a utilizării acestui serviciu ajunge la 50 de euro/lună (fără TVA), dacă utilizatorii nu au optat explicit pentru un alt plafon din ofertele comerciale ale furnizorilor, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Conform arbitrului pieţei locale telecom, operatorii au obligaţia să avertizeze utilizatorii, prin intermediul unor mesaje-text, email-uri sau ferestre pop-up, atunci când consumul cumulat de date (MB/GB) în roaming internaţional a atins 80% din plafonul stabilit (de exemplu, când se înregistrează un cost suplimentar de 40 euro, fără TVA, în cazul stabilirii unui plafon de 50 euro), precum şi atunci când plafonul a fost atins.



Astfel, în conţinutul acestor notificări, furnizorii trebuie să indice şi procedura pe care trebuie să o urmeze utilizatorii pentru a solicita continuarea/reluarea furnizării serviciului de acces la internet în roaming. După ce furnizorul a transmis a doua notificare, acesta are obligaţia să sisteze imediat furnizarea şi facturarea internetului în roaming internaţional, dacă utilizatorii nu şi-au transmis acordul expres pentru continuarea sau reluarea prestării acestui serviciu. De regulă, operatorii transmit aceste notificări prin SMS, iar dacă utilizatorii doresc să folosească în continuare serviciul de internet în roaming trebuie să răspundă prin transmiterea unui SMS cu textul "Da'.



"Regulile privind stabilirea plafoanelor pentru utilizarea serviciului de internet în roaming se aplică atât în statele din Uniunea Europeană (UE), cât şi în afara UE, cu condiţia ca, în afara UE, operatorul reţelei din ţara vizitată să permită furnizorului de roaming să monitorizeze în timp real utilizarea serviciilor de către clientul său. Dacă aplicarea plafonului nu este posibilă din punct de vedere tehnic, utilizatorii trebuie să fie avertizaţi în prealabil. În statele membre ale Spaţiului Economic European (SEE), utilizatorii pot folosi resursele naţionale incluse în planurile tarifare şi în roaming, ceea ce face mai puţin probabilă înregistrarea involuntară a unui cost suplimentar în valoare de 50 de euro. Costurile provenite din utilizarea serviciilor de internet în roaming în ţări din afara SEE (de exemplu, Turcia) sunt de regulă ridicate, plafonul financiar implicit putând fi atins imediat după conectarea la reţeaua vizitată, în cadrul unei singure sesiuni. Când îşi exprimă acordul pentru continuarea sau reluarea furnizării serviciilor după ce au fost avertizaţi de furnizor că au atins plafonul, utilizatorii îşi asumă realizarea unui cost mai mare decât valoarea acestuia, plafonul financiar obligatoriu fiind dezactivat pentru respectiva lună de facturare", precizează ANCOM.



Potrivit sursei citate, în zonele de graniţă este posibilă conectarea automată la o reţea dintr-un stat vecin, chiar dacă utilizatorii nu se află efectiv pe teritoriul acelui stat. De exemplu, un utilizator care este în Italia, la graniţa cu Elveţia, se poate conecta automat la o reţea din Elveţia. În acest caz, va primi un mesaj informativ cu tarifele aplicabile serviciilor de roaming din Elveţia şi va trebui să aibă în vedere că, fiind conectat la o reţea din afara UE, tarifele sunt mai mari, deci este posibil să atingă mai repede plafonul financiar de 50 de euro, fără TVA.



Autoritatea de reglementare menţionează că, în cazul în care utilizatorii nu au primit mesajele de informare de la furnizor, în condiţiile în care aveau plafonul de roaming activat, sau acesta nu a sistat furnizarea internetului în roaming după atingerea plafonului, deşi nu şi-au exprimat acordul pentru continuarea furnizării serviciului, se pot adresa ANCOM.



