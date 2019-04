ANCPI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat doua proceduri de licitatie pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 149 de unitati administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numara si sapte comune din judetul Iasi. ANCPI a publicat in data de 17.04.2019 si 19.04.2019, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anuntul cu numarul CN1010660 - “Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor in sapte unitati administrativ-teritoriale” si anuntul cu numarul CN1010659 - “Servicii de inregistrare sistematica in Sist ...