Anda Adam, totul despre a doua sarcina: "Pot sa va spun suta la suta"

Anda Adam are o familie minunată, formată dintr-un soţ iubitor şi o fetiţă superbă. Vedeta s-a gândit deja la o doua sarcină, iar de curând a dezvăluit şi care sunt planurile sale pentru cel de-al doilea copil.

Anda Adam anunţa anul trecut că este mai pregătită ca niciodată ca în 2020 să rămână din nou însărcinată. Planurile par însă că s-au schimbat pe parcurs, iar frumoasa Evelin va trebui să mai aştepte ceva vreme până când mama sa îi va oferi un frăţior sau o surioară.

Cântăreaţa are o viaţă extrem de activă, fiind una dintre cele mai îndrăgite artiste din ţara noastră. Aşadar, vedeta este mai mereu prezentă la concerte, drept pentru care al doilea copil nu este acum pe lista priorităţilor.

„Am niște priorități: voi fi imaginea unui produs alimentar cu foarte multe proteine, voi lansa o piesă în limba engleză peste o săptămână, după care un tur de emisiuni de promovare pentru piesa pe care o lansăm și am multe cântări afară”, a declarat Anda Adam pentru Libertatea.

Aşadar, Anda Adam şi-a anunţat fanii că dacă o vor vedea cu puţină burtică, aceasta nu va fi semnul unei sarcini.

„Nu, pot să vă spun sută la sută că nu e în plan anul acesta, pentru că am o listă de vreo 20 de lucruri prioritare și ar fi practic imposibil să mă apuc de făcut copii. Nu, dacă o să mă vedeți cu burtă, înseamnă că am mâncat prost, nu înseamnă că am burtă pentru că sunt însărcinată, exclus”, a mai spus cântăreaţa pentru aceeaşi sursă.

