Andei Banu, fost criminalist-sef: "In 33 de ani de profesie n-am vazut asa erori"

Fostul sef Serviciu Investigatii Criminale din IPJ Prahova, Andrei Banu (71 de ani), a declarat despre cazul Caracal: "Dupa 33 de ani de profesie in politie criminalistica si judiciara, am crezut ca le-am vazut pe toate, m-am inselat amarnic, nu am crezut ca se mai poate intampla asa ceva in ziua de azi, plecand de la modalitatea de sesizare a disparitiei, primele masuri care se iau in caz de disparitie, e ceva incredibil. E un caz de cercetare care intra in ABC-ul muncii judiciare, un sir intreg de erori, de la momentul sesizari pana la declansarea activitatii Am vazut sute de disparitii in calitate de politist, aici trebuia santier arheologic, cort, nu pleci de acolo politist criminalist, acolo man ...