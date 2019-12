Andone a multumit ca la Oscaruri dupa ultimul meci din 2019, patronului, presedintelui, staff-ului, jucatorilor, fostului antrenor

Tehnicianul Bogdan Andone a mulţumit tuturor după ultimul meci jucat de Astra Giurgiu în 2019, scor 3-1, cu Academica Clinceni, patronului, preşedintelui, jucătorilor, staff-ului său, dar şi antrenorului Dan Alexa, de la care a preluat echipa, la 10 octombrie. Andone a declarat despre patronul Ioan Nicuale că are o superstiţie şi nu vrea să plătească salarii şi prime în ziua meciului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Jucătorii au avut inspiraţie pe faza ofensivă până la acea eliminare, apoi a intervenit o relaxare în cadrul echipei. A fost greu să-i capacitez la pauză, le-am spus că 2-0 şi un jucător în plus nu e garanţia victoriei, trebuie să munească la fel de mult. După golul de 3-0 au cedat, e de înţeles, e sfârşit de sezon, un an destul de lung, cu meciuri, cu vremea care este. Oricum, merită felicitaţi pentru efortul pe care l-au făcut în tot sezonul de toamnă-iarnă. Au fost cinci jucători care ne-au lipsit, practic jumătate de echipă, dar le-am spus că am încredere în toţi jucătorii din cadrul grupului. Sincer, m-aş bucura pentru Alibec să facă pasul în străinătate, să câştige bani mulţi, să joace la un fotbal de nivel înalt, profesionist pentru că e un băiat extraordinar, cu calităţi fotbalistice şi un simţ al jocului extraordinare. Mă bucur pentru el că şi-a dorit în această seară să joace, a venit după o accidentare, practic patru zile fără antrenament, doar ieri un antrenament de acomodare, dar a dat dovadă că e un jucător de caracter, nici nu a vrut să audă că vreau să-l schimb la pauză, a zis că rezistă tot meciul pe teren şi că îşi doreşte să marcheze şi mă bucur foarte mult pentru el că a reuşit acest lucru. Domnul Niculae are o superstiţie, mi-a spus-o şi săptămâna trecută, inaintea meciului cu Craiova, nu e adeptul să plătească în ziua meciului sau ...