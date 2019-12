Andrè, Florin Salam, Viorica si Ionita din Clejani si Nicu Alifantis, in playlistul romanesc de Craciun facut de Ambasada Suediei - VIDEO

Piese cântate de Andrè, Florin Salam, Viorica şi Ioniţă din Clejani şi Nicu Alifantis se regăsesc în topul de Crăciun întocmit de Ambasada Suediei la Bucureşti. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Azi ne lansăm playlistul românesc de Crăciun şi să spunem că are câte ceva pentru fiecare”, este anunţul făcut de Ambasada Suediei pe pagina de Facebook. Topul cuprinde de la manele la colinde, de la Viorica şi Ioniţă din Clejani la Tudor Gheorghe, de la Andra şi Smiley la Subcarpaţi, Nicola şi Ada Milea. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe primul loc a fost clasată piesa „Noapte de vis/ Moşule, ce tânăr eşti”, cântată de Andrè, urmată de „Bulgăraş de gheaţă rece” a lui Florin Salam şi de „Împodobeşte, mamă, bradul” a lui Paul Surugiu-Fuego. Top 10 este completat din: „Asta iarnă era iarnă”, de Viorica şi Ioniţă din Clejani, „Doar un Crăciun cu tine”, de Ştefan Bănică, „Acasă de Crăciun”, de Smiley şi HaHaHa Production, „Colind / Limba Română”, de Subcarpaţi şi Surorile Oşoianu, „Vis de iarnă”, de Andra, „A trecut un an”, de Nicolae Guţă, şi „Fără tine de Crăciun”, de N&D. Între locurile 11 şi 20 ale clasamentului au fost incluse „Colindăm, colindăm”, de Paula Seling, „Iarna/ Milioane”, de Nicola, „Noapte de Crăciun”, de Horia Brenciu, „Colind la porţi deschise”, de Tudor Gheorghe, „Ninge iar”, de Costi şi Vali Vijelie, „Am o sanie în pod”, de Ada Milea, „Decembre”, de Nicu Alifantis, „Iarna grea”, de Cedry2k cu Pacha Man, „Cerul şi pământul”, de Ştefan Hruşcă, şi „Iarna pe val”, de Cabron feat. What s Up. Locul 21 este ocupat de „Iarna ne-a surprins îndrăgostiţi”, de Bere Gratis feat. ...